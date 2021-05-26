Москва, 26 мая, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Общая политическая обстановка в России играет в пользу укрепления позиций «Единой России». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 мая заявил политолог, руководитель компании «Максимов консалтинг» Андрей Максимов на заседании Экспертного клуба «Регион» на тему «Старт большой кампании-2021: игроки, факторы и сценарии» в пресс-центреИА REGNUM.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Политолог, руководитель компании «Максимов консалтинг» Андрей Максимов

«Конечно, вовремя подоспели национальные цели и национальные проекты, которые позволили переформатировать повестку и создать нечто подобное тому, что было со «Стратегией 2020» в 2007—2008 годах», — заявил Максимов. Обработка и форма подачи пока не дотягивает до уровня конца 2000-х, но, в принципе, кампания начинается, и многое может измениться, отметил он.

«Впервые «Единая Россия» может выступить как в определённом смысле популистская сила. … В этот раз всё нормально, и национальные цели совпадают с национальными целями, которые общество воспринимает важными для себя, а не только для государственной машины», — отметил он.

На пользу «Единой России» сыграло и проведение праймериз.

«В данном случае партия дала возможность поучаствовать в праймериз молодёжи. Ощущение того, что у партии появилось молодое лицо, — это хорошо», — отметил он.