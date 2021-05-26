Москва, , 15:01 — REGNUM Лига безопасного интернета обнаружила пропаганду наркотиков в альбоме рэпера Моргенштерна под названием Million Dollar: Happiness. Об этом 26 мая сообщает ТАСС со ссылкой на директора ведомства Екатерину Мизулину.

По данным издания, волонтеры Лиги безопасного интернета выявили пропаганду наркотиков в трех песнях исполнителя — «Бебебе», «Ретро рейв» и «Ты ослеп», после чего организация направила обращение в МВД России. Мизулина отметила, что Моргенштерн «системно занимается пропагандой наркотиков в своем так называемом творчестве».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, против Моргенштерна возбуждено дело по части первой статьи 6.13 КоАП РФ («Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств»). Заседание по нему состоится 3 июня 2021 года.

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