Москва, , 14:57 — REGNUM Российский президент Владимир Путин подписал закон о новых мерах поддержки семей с детьми и беременных женщин, разработанные после его послания Федеральному собранию. Документ опубликован 26 мая на портале правовой информации.

Так, с 1 июля ежемесячное пособие на детей 8−16 лет будут получать неполные семьи, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума в регионе. Пособие составит половину детского прожиточного минимума, в среднем это будут 5,6 тыс. рублей.

Также с 1 июля пособие в размере 50% от прожиточного минимума (в среднем 6350 рублей) будут платить женщинам, которые встали на учёт по беременности на сроке до 12 недель. Условие для получения пособия — доход меньше прожиточного минимума.

С 1 сентября родители детей младше восьми лет будут получать оплату больничного по уходу за ребенком в размере 100% от заработка.

Закон вступил в силу в день опубликования.