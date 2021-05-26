Москва, , 14:47 — REGNUM Президенту США Джозефу Байдену важно заручиться поддержкой Европы в борьбе с Китаем, а на те выигрыши, которые получит Россия от строительства «Северного потока — 2», Вашингтон может закрыть глаза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 мая заявил ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Максим Братерский. Так он прокомментировал то, что Байден назвал санкции против газопровода контрпродуктивными.

«Байден по-другому смотрит на контпродуктивность. Трамп противопоставлял Америку всем остальным, для него было важно продавать американский газ, для чего нужно было сорвать поставки российского, заодно лишив Россию доходов, необходимых для перевооружения и реорганизации экономики. Для Байдена важно вернуть американское лидерство в мире и, в частности, в Европе. А при наличии лидерства Америка уж как-нибудь заработает, причем заработает в первую очередь финансовый сектор, который Байдена к власти и привел», — сказал Братерский.

По его словам, Байдену нужно в первую очередь восстанавливать атлантическую солидарность, для чего нужны теплые отношения с Германией.

«На кону в основном борьба с Китаем, и на мелкие выигрыши России можно закрыть глаза, — пояснил эксперт. — Кроме того, в контексте «зеленой повестки» Байдена добыча и экспорт газа не выглядят особо хорошей идеей, к тому же такой экспорт будет обогащать американских сырьевиков, давать им больше ресурсов для политического давления на его демократическую «зеленую» администрацию».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Байден заявил, что всегда выступал против строительства «Северного потока — 2», однако сейчас газопровод уже практически достроен, и вводить санкции против считается нецелесообразным.

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