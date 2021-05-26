Минск, , 14:47 — REGNUM В обмен на $3 млрд кредитной помощи западные политики от Белоруссии «требуют уничтожения белорусской экономики» в процессе реформ, от которых «мы получим разграбление страны, которая станет нищей за сутки». Об этом 26 мая заявил Александр Лукашенко, выступая перед своими сторонниками в Минске.

Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием в Минске основателя Nexta Романа Протасевича»

Обрушившись с критикой на правительства государств Запада, Лукашенко сказал: «Неужели вы не осознаете, какими катастрофическими последствиями это грозит? И для вас тоже. Отдаете ли вы отчет своим действиям? Вы знаете, что справедливость на нашей стороне и отвечать все равно придется. Остановитесь! На любые санкции, нападки и провокации мы будем реагировать жестко. Не потому, что мы хотим устроить драку в центре континента. Мы этого наелись. А потому, что вы там, на Западе, не оставляете нам другого выбора. Вас надо остановить сегодня, потому что завтра может быть поздно».

Как сообщает газета администрации президента Белоруссии, Лукашенко сообщил, что «от белорусов требуется одно — правильное понимание ситуации и единство в обществе», а также не прельщаться на западную помощь в $3 млрд, которые «пылятся где-то на полке уже десять лет, все нам обещают». В качестве негативного примера реализации такого соблазна он привёл Украину, сказав: «Пока нищие стоят с протянутой с рукой, местные олигархи по заказу западных компаний вывозят эшелонами украинский чернозем. Нам надо сплотиться, выстоять и идти своим путем туда, где нас ждут, где для нас открыты двери. Мы санкции компенсируем нашими активными действиями на других рынках. Заменим неумолимо стареющую Европу стремительно растущей Азией. Психологически наше общество готово стать новой Евразией, ее форпостом».

Лукашенко также вспомнил об Украине в контексте инцидента 23 мая с рейсом ирландской авиакомпании Ryanair. Тогда был задержан основатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич и его подруга София Сапега (гражданка России).

Читайте о скандальном рейсе Ryanair: Протасевич собирался устроить в Белоруссии «кровавый мятеж» — Лукашенко

«Один экстремист со своей сообщницей. Но пусть теперь его многочисленные западные защитники ответят на вопрос: на какие спецслужбы этот человек работал? Не только он, но и его сообщница. Западные защитники должны ответить на вопрос: кто ему платил за участие в войне на Донбассе? Этого они, наверное, боятся больше всего. Поэтому подняли вой. Опыт наемника у него великий. Подонок, который убивал людей на юго-востоке Украины. Эти факты известны не только у нас и в братской России, но и во всем мире. И он особенно это не скрывал. Собственно, и здесь, в Беларуси, он и его сообщники также собирались устроить бойню и кровавый мятеж, — сказал Лукашенко, характеризуя Протасевича.

Он отметил также: «Вы должны понимать главную вещь: в самолете находился террорист. По нашим законам. О чем знали далеко за пределами нашей страны. Его роль в антибелорусской кампании известна. Согласно законодательству этот человек внесен в список террористов, его организация признана экстремистской. Кому это неизвестно? И то, что мы его, гражданина Беларуси, а также его сожительницу с нашим видом на жительство задержали в аэропорту, это наше суверенное право».