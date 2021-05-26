Челябинск, , 14:47 — REGNUM Изъятому у жителя села Десятово под Челябинском медвежонку нашли временный приют. Его поместили в приюте для диких животных и птиц, сообщил журналистам замглавы областного минэкологии Виталий Безруков.

Сам гражданин утверждает, что нашёл медведя зимой совсем маленьким. Животное оказалось на автозаправочной станции и не могло самостоятельно питаться. Дома его каждые два часа кормили молоком из бутылочки. Медвежонок хорошо ориентируется в его доме, привязан к хозяевам и ладит с детьми, отметил челябинец.

Зоозащитник Карен Даллакян полагает, что медвежонок находится в удовлетворительном состоянии. В то же время у него выявлены слабые лапки, диатез и истощение. Активист считает, что причиной этого стало неправильное питание.

В отношении мужчины заведут дело об административном правонарушении. Ему вменяют незаконные транспортировку и содержание дикого животного.

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