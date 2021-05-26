Москва, , 14:46 — REGNUM При определении эпидемиологических требований к делегациям на предстоящем российско-американском саммите в Женеве решающее слово будет за специалистами. Об этом 26 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о допуске на встречу невакцинированных и участников без антител к COVID-19.

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«Есть специалисты, врачи, эпидемиологи и у нас, и у американцев. И конечно, здесь решающее слово будет за ними», — сказал официальный представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что «главное — безопасность глав государств».

Что касается работы прессы на саммите, то Песков сообщил, что в Кремле пока не обладают всеми деталями, и предстоят согласования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Белый дом официально подтвердил проведение встречи президентов США и РФ Джозефа Байдена и Владимира Путина. По данным администрации американского лидера, главы государств встретятся в Женеве, Швейцария, 16 июня.

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