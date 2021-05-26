Рига, , 14:46 — REGNUM Правящие политики Латвии совершили провокационную акцию, нацеленную на подрыв не только отношений между странами, но и международного сотрудничества в области спорта. Об этом говорится в официальном заявлении фракции партии «Русский союз Латвии» в рижской думе.

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Авторы обращения напомнили, что в Риге около гостиницы Radisson Blu Hotel Latvija, где проживают участники и официальные делегации Чемпионата мира по хоккею, официальный флаг Белоруссии заменен на бело-красно-белый флаг оппозиции, а вместо российского вывешен флаг Олимпийского комитета.

«В этом бездумном действе лично участвовали ряд руководителей правительства и Рижской думы. Таким диким способом латвийские политики стремились поддержать арестованного накануне в Минске белорусского оппозиционного деятеля», — говорится в заявлении.

По мнению составителей заявления, «особый цинизм произошедшего заключается в том, что сами латвийские власти регулярно нарушают права человека, преследуют журналистов и активистов общественных организаций за их взгляды и убеждения. Вместо того, чтобы самим исправить своё поведение, они лицемерно предлагают сделать это другим странам».

Как отмечается в документе, с древнейших времён во время спортивных состязаний войны прекращались: «У нас наоборот — чемпионат мира по хоккею сделали ареной для сведения счётов с властями соседнего государства».

«Русский союз Латвии» убежден, что политическое вмешательство в спортивные события совершенно неуместно.