Архангельское, , 14:45 — REGNUM Музей-усадьба «Архангельское» преобразился и становится подмосковной жемчужиной. Об этом 26 мая заявил замглавы администрации президента Дмитрий Козак в эфире телеканала «Россия 24».

Чиновник прокомментировал заседание попечительского совета музея-усадьбы.

«Музей преобразился. Это, действительно, становится сегодня подмосковной жемчужиной. Мы ставили себе задачу с самого начала, когда начинал работать попечительский совет в нынешнем составе, сделать либо подмосковный Версаль, либо подмосковный Петергоф. Признаки Версаля и Петергофа уже налицо. Остались некоторые штрихи, мазки, которые позволят завершить эту работу в ближайшие год-полтора», — сказал Козак.