Афины , , 14:47 — REGNUM В Греции «видят свет в конце туннеля» в отношении пандемии, заявил министр здравоохранения Василис Кикилиас, выступая 26 мая на 74-й Всемирной ассамблее здравоохранения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир в ожидании нового смертоносного вируса — все новости»

«COVID-19 продолжает распространяться во многих странах и среди наших собратьев, но правда в том, что мы начинаем видеть свет в конце туннеля, особенно сейчас, когда вакцины будут широко распространяться. В моей стране мы сделали более пяти миллионов прививок», — сказал министр.

Кикилиас выразил свою признательность ВОЗ за важную работу, проделанную ею для защиты государств-членов, и особенно региональному директору по Европе доктору Хансу Клюге. Он рассказал, что месяца назад правительство Греции в сотрудничестве с Европейским региональным бюро ВОЗ и лично Клюге основало первое в Европе Бюро по качеству медицинской помощи и безопасности пациентов со штаб-квартирой в Афинах.

«Это огромная честь и успех для нашей страны, а также большая ответственность, которую мы должны нести не только перед греческим народом, но и перед народами всего европейского региона в том, что касается качества медицинской помощи и безопасности пациентов», — заключил Кикилиас.