Ижевск, , 14:44 — REGNUM Глава Ижевска Олег Бекмеметьев отчитался о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера за 2020 год. Соответствующий документ опубликован на портале администрации города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Так, по итогам 2020 года мэр Ижевска заработал 4,654 млн рублей, что значительно превышает доход предыдущего года — 3,296 млн рублей. Указано, что заработок 2020 года учитывает доход от долей участия в коммерческих организациях и продажи недвижимости. В собственности Бекмеметьева 8/100 доля в земельном участке площадью 3,096 тыс. кв. метров, ¼ доля в квартире площадью 60,4 кв. метров, квартира на 76,8 кв. метров и нежилое помещение площадью 146,3 кв. метров. Также он владеет автомобилем Volkswagen Touareg. В пользовании мэра — четыре квартиры площадью от 47 до 75 кв. метров.

Доход супруги главы Ижевска увеличился с 594 тыс. рублей в 2019 году до 717 тыс. рублей в 2020 году. Заработок супруги мэра сложился с учетом дохода от вкладов в банках, от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях, а также от сдачи квартиры в аренду. Супруга Бекмеметьева владеет двумя квартирами площадью 47 и 58,1 кв. метров, две квартиры и нежилое помещение — в пользовании. Она владеет также автомобилем Suzuki SХ4.

Отметим, в среднем ежемесячный доход главы Ижевска составляет 387,8 тыс. рублей. В течение года заработок вырос на 1,358 млн рублей или на 41,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-марта текущего года денежные доходы при расчете на душу населения в Удмуртии составили 23,27 тыс. рублей. По оценке Удмуртстата, при сравнении с аналогичным периодом прошлого года реальные денежные доходы жителей республики снизились на 2,7%.

Читайте также: Реальные денежные доходы населения Удмуртии снижаются