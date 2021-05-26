Архангельск, , 14:44 — REGNUM В Архангельской области вакцинацию от COVID-19 завершили 88 612 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

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По данным ведомства, еще 113 314 жителей региона прошли первый этап вакцинации. Таким образом, план по иммунизации населения от COVID-19 в регионе выполнен почти на 17%.

Напомним, согласно плану иммунизации в Архангельской области, привить от коронавируса необходимо 516 тысяч человек. Достигнуть этого показателя в региональном минздраве рассчитывают к 5 октября.