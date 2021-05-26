Пенза, , 14:46 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко 26 мая открыл на базе центра культурного развития «Губернский» форум предпринимателей «Мой бизнес. Пенза-2021».

На форуме будут работать дискуссионные площадки, где обсудят актуальные вопросы развития бизнеса, меры государственной поддержки и многое другое. Также есть возможность пройти экспресс-обучение, получить консультации специалистов.

Олег Мельниченко поздравил участников форума с Днём российского предпринимательства и отметил важность создания инвестиционных возможностей. «Более 500 млн рублей выделяется из бюджета на различные формы поддержки. Мы готовы конструктивно взаимодействовать с представителями бизнес инициатив, снимать административные барьеры, организовывать открытые площадки для оказания помощи предпринимателям», — заявил он и назвал сферу предпринимательства драйвером экономики области.

Всего на территории Пензенской области действуют более 43 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, зарегистрировано около 10 тыс. самозанятых. В предпринимательском секторе занято свыше 160 тыс. человек.

Затем Мельниченко вручил 12 предпринимателям почетные грамоты и благодарности губернатора Пензенской области.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Пензенской области с 24 по 28 мая проходит форум предпринимателей. Мероприятия организованы на территории всех муниципальных районов и городских округов.

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