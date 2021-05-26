Москва, , 14:43 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект об ужесточении наказания за незаконный оборот пневматического оружия, передает корреспондент ИА REGNUM 26 мая.

Состав преступления в форме сбыта огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему предлагается квалифицировать как тяжкое преступление, выделив его в отдельную часть вторую статьи 222 УК РФ.

Кроме того, предлагается вывести преступления, связанные с незаконным оборотом крупнокалиберного огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему, в отдельную статью УК РФ. Незаконные действия с использованием интернета будут являться квалифицирующим признаком.

Законопроект предусматривает уголовную ответственность за незаконное изготовление или сбыт пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж — наказание предполагает до четырех лет лишения свободы.

Также уточняется часть вторая статьи 213 УК РФ — хулиганство, совершенное с использованием легковоспламеняющихся, пиротехнических и иных предметов или веществ, представляющих опасность для окружающих, приравнивается к аналогичному деянию, совершенному с использованием оружия.

Предполагается усилить меры наказания, предусмотренные статьями «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств», «Незаконное изготовление оружия» и «Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств».

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Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект об особенностях медицинского обследования при получении разрешения на оружие.

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