Подгорица, , 14:43 — REGNUM Министр иностранных дел Черногории Джордже Радулович Черногория будет следовать внешней политике Европейского Союза и в случае с ситуацией в Белоруссии.

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После переговоров с действующим председателем ОБСЕ и министром иностранных дел Швеции Анн Линде министр иностранных дел Черногории сказал, что он ожидает приглашения Черногории присоединиться к санкциям ЕС в ближайшее время, что, по его словам, он сделает, сообщает портал CDM.

«Ситуация в Белоруссии беспокоит не только Евросоюз, но и ОБСЕ, и многих наших партнеров. Мы, как и прежде, будем придерживаться политики санкций ЕС, хотя некоторые решения до сих пор давались нам непросто, особенно нашей экономике. Но когда придет приглашение для Черногории присоединиться к санкциям, мы присоединимся», — сказал Радулович.