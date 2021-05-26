Сеул, , 15:11 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин будет председательствовать на саммите «Партнёрство для зелёного развития и глобальных целей до 2030 года» (P4G), который состоится 30−31 мая в Сеуле в формате видеоконференции. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

Ожидается, что в мероприятии примут участие более 60 глав государств и правительств, а также международных организаций.

Саммит P4G представляет собой международную платформу, ускоряющую принятие решений для достижения целей в области устойчивого развития.

Он пройдёт под девизом «Инклюзивное экологическое восстановление на пути к углеродной нейтральности» и станет первым многосторонним саммитом по окружающей среде, проводимым в Южной Корее.

По итогам саммита планируется принять Сеульскую декларацию.

Как сообщили 25 мая в администрации южнокорейского президента, перед открытием саммита глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин планирует провести онлайн-переговоры с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.