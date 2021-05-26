Берлин, , 14:41 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Audi представил электрический кроссовер E-Tron S Line в исполнении Black Edition. Снимки с новинкой распространила пресс-служба автопроизводителя.

От актуальной версии электромобиля новый батарейный паркетник отличается чёрной радиаторной решёткой, зеркалами заднего вида такого же цвета, а также затемнёнными логотипами и шильдиками. Дополняется брутальный образ тонированным задним стеклом и оранжевыми тормозными суппортами на чёрных дисках колёс.

Для кузова предусмотрены на выбор один из трёх «металликов»: чёрный, белый и серый. Отдельно стоит отметить, что при открывании дверей автомобиля на землю проецируется надпись «e-tron black edition».

Моторная линейка спецсерии кроссовера состоит из электромоторов мощностью 313 и 408 л. с.

Ранее компания ABT Sportsline GmbH представила более мощную версию Audi SQ8. Производительность исходного битурбированного мотора V8 тюнерами была увеличена с 507 л. с. (770 Нм) до 650 л. с. (850 Нм).

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