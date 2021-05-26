Анкара, , 14:44 — REGNUM Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, намеченная на 16 июня, важна для стабильности на Ближнем Востоке. Об этом сообщил 26 мая дипломатический источник в турецком МИД.

По словам дипломата, успешный диалог российского и американского лидеров может положительно повлиять на отношения между Россией и евроатлантическими организациями.

«Налаживание диалога между двумя крупными государствами и преодоление проблем путем переговоров важно для стабильности двух стран и региона [Ближнего Востока]», — заявил представитель МИД Турции ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, Кремль и Белый дом проинформировали о встрече Путина и Байдена, которая пройдёт 16 июня в Женеве и будет посвящена состоянию и перспективам отношений двух стран. Такой саммит станет первым с момента вступления в должность нынешнего главы США.

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