Москва, , 14:38 — REGNUM В настоящий момент американская администрация, разгребая проблемы в отношениях с Европой и Россией, оставшиеся ей в наследство, заняла выжидательную позицию, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Сергей Дроздов, комментируя заявление Байдена о «Северном потоке — 2».

«Выжидательная позиция будет, как минимум, до личной встречи глав России и США, видимо, сохранится относительно мягкая риторика.

Продолжать давление на Россию и Германию прямо сейчас, рискуя вынудить их к более интенсивному взаимодействию, аналитики Госдепа, видимо, сочли рискованным.

Тем более, что на столь поздней стадии строительства «Северного потока — 2» его остановка для участников проекта была бы недопустимым ущербом.

Возможно, теперь команда Байдена попытается перейти к торгу, чтобы за столом переговоров выиграть то, что не удалось получить в санкционной войне.

Не исключено, что американцы попытаются выторговать некоторые гарантии по сохранению объемов транзита для своих европейских вассалов.

В конце концов санкционные инструменты всё ещё в их руках и они вполне могут возобновить давление, например, на покупателей поставляемого по трубе газа.

Кроме того, политический расклад в Германии на постмеркелевскую эпоху всё еще не определен, и остаются шансы, что следующее большинство в Бундестаге окажется более сговорчивым», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство трубопровода «Северный поток — 2» почти завершено, и введение новых санкций против проекта было бы «непродуктивным», заявил президент США Джо Байден.

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