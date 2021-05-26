Москва,
26 мая 2021, 14:38 — REGNUM В настоящий момент американская администрация, разгребая проблемы в отношениях с Европой и Россией, оставшиеся ей в наследство, заняла выжидательную позицию, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Сергей Дроздов, комментируя заявление Байдена о «Северном потоке — 2».
«Выжидательная позиция будет, как минимум, до личной встречи глав России и США, видимо, сохранится относительно мягкая риторика.
Продолжать давление на Россию и Германию прямо сейчас, рискуя вынудить их к более интенсивному взаимодействию, аналитики Госдепа, видимо, сочли рискованным.
Тем более, что на столь поздней стадии строительства «Северного потока — 2» его остановка для участников проекта была бы недопустимым ущербом.
Возможно, теперь команда Байдена попытается перейти к торгу, чтобы за столом переговоров выиграть то, что не удалось получить в санкционной войне.
Не исключено, что американцы попытаются выторговать некоторые гарантии по сохранению объемов транзита для своих европейских вассалов.
В конце концов санкционные инструменты всё ещё в их руках и они вполне могут возобновить давление, например, на покупателей поставляемого по трубе газа.
Кроме того, политический расклад в Германии на постмеркелевскую эпоху всё еще не определен, и остаются шансы, что следующее большинство в Бундестаге окажется более сговорчивым», — высказал своё мнение эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, строительство трубопровода «Северный поток — 2» почти завершено, и введение новых санкций против проекта было бы «непродуктивным», заявил президент США Джо Байден.
Читайте также: Байден назвал непродуктивными санкции против «Северного потока — 2»