Пермь, , 14:37 — REGNUM В Перми суд вынес приговор в отношении студента из Африки. Молодой человек признан виновным в сбыте наркотиков, сообщает пресс-служба УМВД по Пермскому краю.

Спецоперция по задержанию молодого человека проходила в центре города. Иностранный студент был задержан с поличным при передаче синтетического наркотического вещества покупателю и получении за товар 12 тыс. рублей.

Известно, что иностранец приехал в Пермь в 2018 году для обучения в академии. Он успешно занимался бодибилдингом и выступал на чемпионатах регионального всероссийского уровня. Однако начал употреблять наркотики, а впоследствии занялся сбытом запрещенных веществ. Клиентами дилера являлись его соотечественники.

Суд приговорил студента к десяти годам лишении свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, иностранец оштрафован на 150 тыс. рублей.