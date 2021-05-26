Киев, , 14:38 — REGNUM В киевском аэропорту Жуляны сел самолёт, на борту которого находится 117 тыс. доз вакцины производства компании Pfizer. Об этом сообщило 26 мая издание Strana.ua.

Журналисты процитировали слова генерального директора Центра общественного здоровья минздрава Украины Романа Родина, который заявил, что 26 мая в страну доставили 117 тыс. доз вакцины, а до конца недели привезут ещё 50 тыс. доз.

«Этой вакциной могут вакцинироваться лица из предыдущих этапов вакцинации, на которых вакцинировали медиков, медиков «ковидных» больниц, медиков «первички» и медиков других больниц. Также этой вакциной будут вакцинировать представителей силовых структур, в соответствии с поступившими заявками», — рассказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что из более 45 млн доз вакцины от COVID-19, законтрактованных Украиной, большая часть препарата должна поступить в страну во второй половине 2021 года.

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