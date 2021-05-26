Тирасполь, , 14:37 — REGNUM Молдавия нарушает договорённости по урегулированию приднестровского конфликта, заявил глава Приднестровья Вадим Красносельский на встрече с послом России в Молдавии Олегом Васнецовым. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба приднестровского лидера.

«Практически не работают экспертные группы, включаются рычаги давления в отношении Приднестровья, продолжается банковская блокада, — цитирует Красносельского пресс-служба. — Не говоря уже о фактах незаконных задержаний наших чиновников в кишиневском аэропорту, задержании и изъятии наших грузов».

Он добавил, что Кишинёв не решает в полной мере вопросы о регистрации нейтральных номеров для автомобилей жителей Приднестровья. По мнению главы ПМР, позиция молдавской стороны ведёт к усугублению проблем в приднестровско-молдавских отношениях.

Красносельский отметил, что Тирасполь готов выйти из соглашений с Кишинёвом, если он не будет выполнять все подписанные договорённости.

Напомним, мирное урегулирование приднестровского конфликта началось с августа 1992 года. В течение 1996 и 1997 годов Молдавия и Приднестровье подписали ряд меморандумов о нормализации отношений.

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