Кострома, , 14:36 — REGNUM В Костромской области осудили владельца волка, напавшего на ребёнка во время экскурсии. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Волчица по кличке Дайнерис, укусившая ребёнка Официальная страница крестьянского хозяйства «Ранчо Декун» ВКонтакте

Инцидент произошёл 28 июня 2020 года. Шестилетняя девочка вместе с родителями находилась на экскурсии в частном хозяйстве, расположенном в деревне Абрамово Красносельского района.

Одним из объектов показа наряду с домашними животными являлась волчица. В какой-то момент зверь проявил агрессию, просунул пасть через прутья вольера и схватил ребёнка за ногу. Врачи зафиксировали травмы мышц на ноге девочки, ей пришлось делать операцию. Известно, что до инцидента волчица несколько раз сбегала с фермы. Кроме этого, с её участием проводились фотосессии.

Во время судебного разбирательства владелица частного хозяйства добровольно возместила моральный вред родителям девочки в размере 250 тысяч рублей. В итоге, суд назначил женщине штраф в размере 50 тысяч рублей и обязал установить дополнительное ограждение в вольере для волчицы, чтобы исключить возможность её нападения на людей.

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