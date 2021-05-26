В Костромской области домашняя волчица укусила ребёнка
Кострома, 26 мая, 2021, 14:36 — ИА Регнум. В Костромской области осудили владельца волка, напавшего на ребёнка во время экскурсии. Об этом сообщает СУ СКР по региону.
Инцидент произошёл 28 июня 2020 года. Шестилетняя девочка вместе с родителями находилась на экскурсии в частном хозяйстве, расположенном в деревне Абрамово Красносельского района.
Одним из объектов показа наряду с домашними животными являлась волчица. В какой-то момент зверь проявил агрессию, просунул пасть через прутья вольера и схватил ребёнка за ногу. Врачи зафиксировали травмы мышц на ноге девочки, ей пришлось делать операцию. Известно, что до инцидента волчица несколько раз сбегала с фермы. Кроме этого, с её участием проводились фотосессии.
Во время судебного разбирательства владелица частного хозяйства добровольно возместила моральный вред родителям девочки в размере 250 тысяч рублей. В итоге, суд назначил женщине штраф в размере 50 тысяч рублей и обязал установить дополнительное ограждение в вольере для волчицы, чтобы исключить возможность её нападения на людей.