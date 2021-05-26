Москва, , 14:33 — REGNUM Законопроект о прогрессивной ставке НДФЛ внесли в Госдуму депутаты от «Справедливой России». Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 мая, об этом сообщил лидер фракции Сергей Миронов.

Инициатива касается граждан с доходами выше 5 млн рублей в год.

Если законопроект найдет поддержку, то для зарабатывающих до 5 млн рублей в год ставка НДФЛ сохранится и составит 13%.

Для граждан с доходами от 5 млн рублей до 50 млн рублей в год включительно налог составит 650 тыс. рублей и ставка НДФЛ будет определен в 15%.

Для граждан с доходами более 50 млн рублей в год предлагается установить налог в 6,5 млн рублей в год и ставку НДФЛ в 18%.

«С начала 2021 года ставку НДФЛ для них повысили с 13% до 15%, но этого недостаточно. По нашему мнению, они должны платить более высокие налоги, и это будет справедливо», — считает Миронов.

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