Вена, 26 мая 2021, 14:32 — REGNUM Инцидент с посадкой самолёта Ryanair в аэропорту Минска является государственным угоном борта и актом воздушного пиратства. Об этом 26 мая заявил президент Австрии Александр Ван дер Беллен.
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«Это государственный угон, акт пиратства, воздушного пиратства, а именно: этот угон самолета Ryanair в Минске, а также последовавшее задержание журналиста Романа Протасевича и его сопровождающей Софии Сапеги», — сказал дер Беллен на пресс-конференции.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Австрии выразил белорусскому послу решительный протест из-за инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair.
Австрийское внешнеполитическое ведомство считает данный случай серьёзным вмешательством в международное воздушное сообщение и призывает Минск немедленно освободить задержанного после этого инцидента Романа Протасевича.
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