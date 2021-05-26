Москва, 26 мая 2021, 14:32 — REGNUM Полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия признан лучшим молодым игроком сезона 2020/21 в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом 26 мая сообщается на сайте лиги.
В голосовании принимали участие капитаны и главные тренеры команд РПЛ, главный тренер сборной России Станислав Черчесов и комментаторы телеканала «Матч Премьер».
По итогам голосования 20-летний грузинский хавбек набрал 145 баллов и обошёл на 60 баллов ближайшего преследователя, полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна.
В завершившемся сезоне Кварацхелия сыграл 23 матча и забил четыре гола. Он признан лучшим молодым игроком РПЛ второй сезон подряд.
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