Москва, , 14:32 — REGNUM Полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия признан лучшим молодым игроком сезона 2020/21 в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом 26 мая сообщается на сайте лиги.

В голосовании принимали участие капитаны и главные тренеры команд РПЛ, главный тренер сборной России Станислав Черчесов и комментаторы телеканала «Матч Премьер».

По итогам голосования 20-летний грузинский хавбек набрал 145 баллов и обошёл на 60 баллов ближайшего преследователя, полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна.

В завершившемся сезоне Кварацхелия сыграл 23 матча и забил четыре гола. Он признан лучшим молодым игроком РПЛ второй сезон подряд.

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