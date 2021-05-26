Берлин, , 14:35 — REGNUM Двусторонние отношения России и США требуют срочного улучшения, это может произойти после намеченной встречи президентов обеих стран Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Об этом глава комитета бундестага (парламента ФРГ) по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил 26 мая ТАСС.

По словам парламентария, переговоры Путина и Байдена можно только приветствовать. В том числе потому, что они впервые встретятся лично в качестве руководителей государств.

«Отношения между обоими государствами требуют срочного улучшения, и в этом смысле такая встреча, стоит надеяться, будет полезной», — подчеркнул Эрнст.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча Путина и Байдена ожидается 16 июня в Женеве. В Кремле заявляют, что переговоры вряд ли помогут сразу решить все разногласия, но умалять их значение тоже не стоит.

Читайте также: В Кремле рассказали, чего не ждут от саммита России и США