Москва, 26 мая 2021, 14:30 — REGNUM В Москве прорабатывается 71 проект комплексного развития территорий (КРТ), сообщила 26 мая глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
Объём земельных участков, на которых планируется застройка, составляет 1 тыс. гектаров. На этой территории могут построить около 17,5 млн кв. метров недвижимости. Кроме жилых домов, будут построены также объекты коммерческого, производственного и общественного назначения.
«Предварительно 27% от всей этой застройки придется на промышленные объекты, 39% — на общественные, и только 34% займет жилье», — сказала Княжевская.
Примером уже начавшейся реализации проекта КРТ стало строительство на территории бывшей промзоны «Октябрьское поле».
Как сообщало ИА REGNUM, не менее 40 новых школ в Москве будет построено в рамках реализации нового проекта «Индустриальные кварталы».
Читайте ранее в этом сюжете: В Москве построят 40 новых школ по проекту «Индустриальные кварталы»