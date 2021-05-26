Москва, , 14:30 — REGNUM В Москве прорабатывается 71 проект комплексного развития территорий (КРТ), сообщила 26 мая глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Объём земельных участков, на которых планируется застройка, составляет 1 тыс. гектаров. На этой территории могут построить около 17,5 млн кв. метров недвижимости. Кроме жилых домов, будут построены также объекты коммерческого, производственного и общественного назначения.

«Предварительно 27% от всей этой застройки придется на промышленные объекты, 39% — на общественные, и только 34% займет жилье», — сказала Княжевская.

Примером уже начавшейся реализации проекта КРТ стало строительство на территории бывшей промзоны «Октябрьское поле».

Как сообщало ИА REGNUM, не менее 40 новых школ в Москве будет построено в рамках реализации нового проекта «Индустриальные кварталы».

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