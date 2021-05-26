Санкт-Петербург, 26 мая, 2021, 14:42 — ИА Регнум. В Ленинградской области из-за пандемии число туристов, посетивших регион, в 2020 году снизилось на 15%. В текущем годы власти ожидают частичного восстановления турпотока. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 мая сообщил председатель комитета по культуре и туризму Ленинградской области Евгений Чайковский,

Дарья Драй ИА REGNUM Тихвинский Богородичный Успенский монастырь в Ленобласти

По его словам, от уровня в 5,7 млн туристов и экскурсантов в 2019 году, в 2020 году недосчитались 800 тыс. туристов.

«В основном это иностранцы и экскурсанты из Санкт-Петербурга, — пояснил Чайковский. — Мы надеемся, что в этом году этот поток восстановится за минусом иностранных туристов».

Чиновник Ленобласти при этом указал, что в настоящее время регион набирает интерес среди туристов из других регионов. Этого удалось достичь благодаря федеральным и региональным мерам поддержки, а также развитию дорожного сообщения.

«Самыми популярными в Ленобласти оказались турбазы, летние базы на зимних горнолыжных курортах. У туристов была острая необходимость выехать из больших городов, — отметил Чайковский. — Также точками притяжения стали города с достопримечательностями».