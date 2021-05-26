Москва, , 14:29 — REGNUM Если вместо адресного подхода к выделению социальной помощи бедным жителям РФ использовать категориальный подход, то это существенно снизит административные расходы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 мая заявила профессор Российской экономической школы Ирина Денисова. Так она прокомментировала предложение главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина увеличивать адресность социальной поддержки малообеспеченных граждан.

«Адресная помощь — это один из вариантов предоставления помощи обществом через структуры государства уязвленным группам населения, — сказала Денисова. — Альтернативный вариант — предоставление помощи определенным категориям, например, многодетным семьям. Не все многодетные семьи являются бедными, но риск бедности среди семей с детьми и многодетных семей особенно очень велик. Категориальный принцип позволяет сэкономить издержки администрирования предоставления помощи: не нужно проверять, действительно ли доход семьи ниже уровня, который задает бедность в стране».

Как объяснила Денисова, поскольку невозможно обеспечить 100% адресности, то категориальный подход — трансферты (помощь) конкретным категориям, не все домохозяйства в которых бедны, — дает небольшой проигрыш в адресности, но зато существенно снижает административные расходы.

«Для усиления эффекта при категориальном подходе обычно используют заявительный принцип: нужно обратиться за помощью. И если это пособия многодетным бедным семьям, то даже без процедуры проверки нуждаемости часто, но не всегда, срабатывают моральные ограничения. Стыдно отбирать помощь у нуждающихся, — сказала экономист. — Известно, что особенность российской бедности — бедность работающего населения. Большая часть бедных в России — семьи с детьми и работающими, часто обоими, родителями. И корень проблемы в низких зарплатах, причем и в формальном секторе, и в неформальном».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что предоставление гражданам РФ социальных выплат может усложниться, если власти страны реализуют рецепты, предложенные Кудриным.

Читайте ранее в этом сюжете: Рецепты Кудрина затруднят в РФ доступ к социальной помощи – мнение