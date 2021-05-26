Москва, , 14:28 — REGNUM В России в тех агломерациях, где спрос на жилье уже существенно превышает предложение, пролонгация программы льготной ипотеки приведет к дальнейшему росту цен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 мая заявила заместитель директора Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Татьяна Школьная. Так она прокомментировала мнение руководителя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о том, что в РФ льготную ипотеку надо сохранить в качестве временной антикризисной меры.

«Цифры говорят лучше слов. В 2020 году введено в эксплуатацию 82,2 млн кв. м жилья, из которых на многоквартирные дома (МКД) пришлось 42,4 млн кв. м. Динамика по объемам нового строительства МКД тоже положительная, начиная с августа 2020 года +58% к аналогичному периоду 2019−2020 годов, — сказала Школьная. — Льготная ипотека позволила многим семьям улучшить жилищные условия или снизить кредитную нагрузку за счет рефинансирования кредитов под более низкие процентные ставки. Также льготы, несмотря на негативные последствия пандемии, оказали существенную поддержку сектору строительства жилья. Это, в свою очередь, положительно повлияло на экономику в целом».

Как подчеркнула Школьная, льготная ипотека — это мера поддержки спроса на рынке недвижимости, и там, где спрос отстает от предложения, поддержку стоит сохранить.

«В агломерациях, где спрос уже существенно превышает предложение, пролонгация льгот приведет к дальнейшему росту цен. А рост цен снизит уровень доступности жилья. Другими словами, продление льгот целесообразно только в случае более адресной настройки программ в соответствии с рыночной ситуацией в конкретном регионе», — пояснила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что сохранение в России программы льготной ипотеки позволит поддержать строительную отрасль и не даст ей сильно просесть.

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