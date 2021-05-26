Москва, , 14:28 — REGNUM Роскосмос предложил как можно быстрее передать многоразовую транспортно-космическую систему «Энергия — Буран» в один из музеев космонавтики, сообщили 26 мая в пресс-службе корпорации.

В Роскосмосе прокомментировали очередной акт вандализма на одном из объектов космодрома Байконур, которые не используется с начала 90-х годов.

В помещениях находятся макеты советского орбитального корабля-ракетоплана многоразовой транспортной космической системы «Энергия — Буран», а также вторая лётная машина «Буран».

Отметим, авторы рисунков, нанесенных на «Буран», опубликовали фото с закрытого объекта на Байконуре. «Художник» признался, что два дня шел по степи, чтобы попасть на космодром.

Вандалы нанесли граффити: «Добро», «Юра, мы приехали», «Прежде чем летать, человек нужно научиться жить на Земле».