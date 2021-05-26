Медногорск, Оренбургская область, , 14:27 — REGNUM В Оренбургской области и утром 26 мая на станции «Медногорск» под поезд попала 36-летняя женщина. Она получила смертельные травмы, сообщает Уральское следственное управление на транспорте СКР.

По предварительным данным, оренбурженка переходила железнодорожную дорогу в неположенном месте. Поезд подавал громкие сигналы, однако женщина на них не реагировала. Машинист применил экстренное торможения, но трагедии избежать не удалось.

Как выяснилось, услышать сигналы поезда женщине помешали наушники и включенная громко музыка. По факту гибели на железной дороге проводится доследственная проверка.

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