Тамбов, , 14:26 — REGNUM В Тамбовской области 26 мая подтвержден 51 новый случай заражения коронавирусом — на четыре больше, чем выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 32 тыс. 583 носителя вируса.

После выздоровления был выписан 30 тыс. 391 пациент, в том числе 99 человек — за последние сутки.