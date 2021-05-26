Москва, , 14:26 — REGNUM Законопроект о социальной доплате для граждан с доходами ниже прожиточного минимума внесли в Госдуму депутаты от «Справедливой России». Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 мая, об этом сообщил лидер фракции Сергей Миронов.

«Соответственно, если человек получает 8 тыс. рублей, а прожиточный минимум — 10 тыс. рублей, то государство должно будет каждый месяц перечислять ему две тысячи рублей в виде социальной доплаты», — рассказал Миронов.

В зависимости от региона прожиточный минимум составляет от 10 тыс. до 23,3 тыс. рублей в месяц, напомнил парламентарий.