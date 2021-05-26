Самара, , 14:27 — REGNUM 74 новых случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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Сообщается, что всего в регионе выявили 64 376 случаев заражения этой инфекцией. При этом по области скончались 1872 пациентов с COVID-19, в том числе смерть 15 таких пациентов была констатирована за минувшие 24 часа.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в регионе справились с вирусом 61 498 человек, в том числе 79 человек победили эту инфекцию в минувшие 24 часа.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 25 мая в регионе выявили 78 случаев заражения коронавирусом.