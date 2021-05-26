Москва, , 14:24 — REGNUM Происходящие в США процессы распада уже в скором времени приведут к тому, что Запад окончательно утратит своё влияние на мировую политику. После этого мир станет вновь биполярным, но теперь руководить основными процессами будут не СССР и США, а Россия и Китай.

Окончательный развал Запада и его сход с мировой арены может произойти не «завтра», а растянуться на годы и десятилетия, но он совершенно точно неминуем, отметили специалисты Института РУССТРАТ. Как показывает история человечества, подобная система мироустройства самая стабильная, именно она позволяет на долгое время избавить от войны большие территории.

Множество центров силы, которые существовали до начала XX века, постоянно приводило к серьезным военным конфликтам, а их малозначимость, на современный взгляд, объясняется лишь отсутствием мобильных средств передвижения и перемещения больших армий, иначе каждое такое столкновение уносило бы гораздо большее количество жизней.

Однополярный мир, образовавшийся после развала Советского Союза, наглядно показал, что ничего хуже человечество не знало. В Институте РУССТРАТ отметили, что из-за глобальных различий между западным, восточным и русским цивилизационными кодами однополярность плоха независимо от того, кто именно будет определять геополитику в мире.

Уже сейчас можно видеть, что на фоне развала Запада на первые роли выходят две другие сверхдержавы — это Китай и Россия. Именно они через небольшой, по историческим меркам, период будут определять направление развития человечества. В Вашингтоне это прекрасно понимают, а потому всё последнее десятилетие пытаются перетянуть на свою сторону одного из игроков против третьего. С Москвой пытался подружиться Трамп, и, возможно, для того же организуется будущая встреча Владимира Путина с Байденом. Можно с уверенностью утверждать, что подобные переговоры ведутся с Пекином.

Что касается Европы, она с покорностью будет следовать в фарватере нового хозяина. В 1945 году в Ялте и Потсдаме СССР, США и Британией был подписан пакт Сталина-Трумена-Черчилля, и никто в Европе даже не возмутился. Европа молча это проглотила и была счастлива, резюмировали в РУССТРАТ.