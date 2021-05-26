Тула, , 14:24 — REGNUM Уголовное дело по факту истязания мальчика-подростка возбуждено в отношении его опекуна в Туле, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета 26 мая.

Мальчик 2004 года рождения проживал в семье опекунов в Туле. Следствие полагает, что ребенка систематически подвергали истязаниям — избивали и даже пытали, запирали в кладовой и туалете квартиры в «воспитательных» целях.

На ситуацию в семье обратили внимание в школе, после того, как мальчик перестал посещать занятия. Представители школы и сообщили об этом в подразделение по делам несовершеннолетних.

В рамках уголовного дела по подозрению в совершении преступления задержана 40-летняя опекун мальчика, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Потерпевший подросток, а также ещё двое детей, находившихся под опекой в этой семье, изъяты.

Следствие намерено дать также оценку действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасного проживания ребенка в приемной семье.