Рим, , 14:24 — REGNUM Маршруты грузовых рейсов итальянской авиакомпании Alitalia будут изменены. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика 26 мая.

Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием в Минске основателя Nexta Романа Протасевича»

В компании пояснили, что такие меры приняты в связи с инцидентом с самолётом компании Ryanair в Минске.

«До вчерашнего дня указов о запрете полетов над Белоруссией не издавалось, но с сегодняшнего дня мы приняли решение об альтернативном маршруте для грузовых рейсов», — говорится в заявлении авиакомпании в Twitter.

https://twitter.com/Alitalia/status/1397497654532321280

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая летевший из Афин в Вильнюс самолёт авиакомпании Ryanair экстренно сел в аэропорту белорусской столицы из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. При этом был задержан находившийся на борту лайнера основатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич.

В связи с этим инцидентом лидеры ЕС приняли решение запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты Евросоюза и совершать полёты над его территорией. Кроме того, европейским авиаперевозчикам рекомендовано отказаться от полётов в воздушном пространстве Белоруссии.