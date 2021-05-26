Москва, , 14:23 — REGNUM Изначально данная история о рекордной «дыре» в валютном балансе вызывает ассоциации с ипотечным кризисом США 2007−2008 гг., заявила корреспонденту ИА REGNUM арбитражный управляющий, адвокат, управляющий партнер компании «Технологии банкротства» Елена Шинякова.

«Тогда из-за критического размера дельты между ипотечными кредитами и реальной платежеспособностью граждан, рынок недвижимости потерял $6 трлн, и упал с $10 трлн до $4 трлн, а компании понесли банкротства суммарно на $350 млрд.

Но при этом конкретно текущая ситуация с «дырой» из $15 млрд непосредственных рисков для внутренней экономики России не несёт, $15 млрд — это в пределах нормы.

Тем не менее, валютные активы — прерогатива Центробанка РФ, также это основная часть международных резервов РФ, включающая активы в иностранной валюте, специальные права заимствования и резервную позицию в МВФ.

Таким образом, такое расхождение может говорить о неудачных финансовых вложениях ЦБ, а также о неуспешной, или низкоприбыльной, внешней политике России в целом, так как она непосредственно влияет и на внешние финансовые активы ЦБ.

Дальнейшее развитие событий будет довольно тесно связано с дальнейшими внешнеполитическими решениями страны. Невозможно вести холодную внешнюю политику в отношении запада, сохраняя при этом успешность финансовой деятельности и торговли.

Для улучшения обстановки имеется два пути: кардинальная смена курса финансовой деятельности, то есть отказ от ориентализма и перенос фокуса на восток и южные континенты, либо же изменение курса внешней политики.

В текущей ситуации первый вариант более возможен, чем второй, при этом имеет хороший шанс сработать даже лучше, как с финансовой, так и с культурной точки зрения.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам апреля банковская система России продемонстрировала рекордную «дыру» в валютном балансе.

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