Владимир, , 14:22 — REGNUM Во Владимирской области 26 мая подтверждено 50 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 33 тыс. 297 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 30 тыс. 986 пациентов, в том числе 49 человек — за последние сутки.