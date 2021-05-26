Владимир, 26 мая 2021, 14:22 — REGNUM Во Владимирской области 26 мая подтверждено 50 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
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Всего в области были зарегистрированы 33 тыс. 297 носителей вируса.
После выздоровления были выписаны 30 тыс. 986 пациентов, в том числе 49 человек — за последние сутки.