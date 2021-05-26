Москва, , 14:22 — REGNUM Накануне выборов 2021 года в Госдуму наблюдается заметный рост политической конкуренции. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 мая заявил вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский на заседании Экспертного клуба «Регион» на тему «Старт большой кампании-2021: игроки, факторы и сценарии» в пресс-центре ИА REGNUM.

«Наблюдается рост конкуренции, наблюдается борьба ресурсных кандидатов между собой, в том числе, много случаев, это действующие депутаты Государственной Думы выдвигаются в одних и тех же округах», — заявил Туровский.«С моей точки зрения, конфликтные сценарии праймериз это неплохо, а может быть даже и очень хорошо для партии, для будущих выборов», — указал он.

По его мнению, проблема, когда проигравшие праймериз могут, например, уйти в другие партии — тоже известна, но не критична для «Единой России».

«В целом создаётся впечатление, что эффект праймериз для будущей борьбы в одномандатных округах по итогам этого сценария, который мы наблюдаем, будет выше, чем на предыдущих выборах. Эти праймериз в большей степени повлияют на развитие избирательной кампании и её исход», — отметил политолог.