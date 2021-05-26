Берлин, , 14:26 — REGNUM Тюнеры из немецкой компании Hartmann представили модернизированный компактный фургон Mercedes-Benz Sprinter Tourer. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Обновлённый фургон имеет боковые рокер панели и задний фартук. Стоит отметить, что такие дополнительные детали ставятся на более длинные модификации. Тем не менее на компактном Sprinter Tourer такой апгрейд смотрится не менее органично.

Также Sprinter Tourer выделяется оригинальными 20-дюймовыми легкосплавными колёсными дисками чёрного цвета и скоростными покрышками от Continental.

Кроме того, тюнеры адаптировали фургон для поездок пассажиров в инвалидных колясках.

Напомним, лимузин Mercedes-Maybach S-Class в России получит мотор V12 с двойным турбонаддувом объёмом шесть литров и мощностью 604 л. с. Агрегатироваться «движок» будет с девятискоростным «автоматом».

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