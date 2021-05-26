Грозный, , 14:18 — REGNUM В Чечне число выздоровевших после заражения коронавирусом приближается к 12 тыс. человек. По данным федерального оперативного штаба на 26 мая, на сегодняшний день уже сняты с учета 11 983 вылеченных граждан, в том числе девять человек — за прошедший день.

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Всего за все время пандемии в Чечне заразился новой опасной инфекцией 12 241 человек. За последние недели уровень заболеваемости COVID-19 в регионе составляет около 8−11 человек в сутки.

Продолжает расти и смертность от осложнений, вызванных COVID-19. Так, за все время уже скончались 133 жителя Чечни, в том числе десять из них — в мае 2021 года.