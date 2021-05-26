Пушкино, Московская область, , 14:18 — REGNUM 3 июня 2021 года, в подмосковном городе Пушкино состоится торжественное открытие вновь обретённой могилы художника русского авангарда Василия Николаевича Чекрыгина (1897−1922), и пройдет круглый стол, посвященный его наследию, инициативам к предстоящему 100-летию памяти живописца, графика, мыслителя.

«Художник-духовидец», «огромный синтетический талант», «предтеча-зачинатель» творчества будущего, «апостол большого искусства» — так отзывались о Чекрыгине его современники. Он иллюстрировал первую книгу стихов Маяковского «Я», был одним из главных создателей и теоретиков литературно-художественного объединения «Маковец» с его проективным лозунгом «Искусство — жизнь». Вдохновляясь идеями философа-космиста Николая Федорова, Чекрыгин звал к переходу от «иллюзорных, разделенных искусств» к «искусству действительному», которое «спасает падающий мир от гибели, строит его». На рубеже 1921/22 годов он работал над масштабной серией росписей «Собор Воскрешающего музея», противопоставляя братоубийственному лику мировой и гражданской войны образ братства, коренящегося в любви к ушедшим, в преодолении времени и смерти, в преображении космоса. Для этого монументального ансамбля Чекрыгин создал более 300 угольных эскизов, объединенных в серию «Воскрешение мертвых».

Художник трагически погиб 3 июня 1922 года, а в 1932 году Боголюбское кладбище, на котором похоронили Чекрыгина, было стерто с лица земли. Последние несколько лет поисками могилы художника занимался известный пушкинский краевед и священник Андрей Дударев, среди прочего уже нашедший и восстановивший ряд захоронений Боголюбского кладбища, включая могилу известного пушкинского мецената и священника Михаила Шарикова. 5 мая 2021 года долгие разыскания в архивах, картографический и археологический поиск увенчались успехом — захоронение Василия Чекрыгина было найдено и идентифицировано.

Место его последнего упокоения теперь восстановлено в первоначальном виде по единственной фотографии 1922 года. Трехметровый крест с иконой Пресвятой Троицы, по замыслу краеведа, станет исходной точкой будущего Боголюбского мемориала, посвященного как самому Чекрыгину, так и лицам и судьбам жителей Пушкино прошлых эпох.

Церемония открытия места памяти Чекрыгина начнется в 13−00. А в 15.00 на Даче-музее Владимира Маяковского (Пушкино, Акулова гора, д. 7), также в свое время возвращенной отцом Андреем из небытия, пройдет круглый стол, в котором примут участие ведущие исследователи биографии и наследия Василия Чекрыгина и русского авангарда из Государственной Третьяковской галереи, Музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Государственного музея В.В. Маяковского, Российской академии художеств, авторы «Энциклопедии русского авангарда», писатели, историки, деятели культуры. Они будут говорить об уникальности и значении творчества Чекрыгина, о мемориальных и художественных инициативах к 100-летию памяти художника, которое будет отмечаться в 2022 году.

Сбор гостей в 12.00 на ж/д станции Пушкино (по ходу движения поезда выход налево на западную сторону города на маршрутную остановку). На пути к могиле художника состоится пешая экскурсия по литературным достопримечательностям Пушкино, которую проведет прот. Андрей Дударев.

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