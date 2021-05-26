Липецк, , 14:16 — REGNUM В Липецкой области 26 мая подтверждено 57 новых случаев заражения коронавирусом — на один меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 31 тыс. 385 положительных результатов исследований.

За весь период наблюдения 28 тыс. 328 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 39 — за последние сутки.