Оренбургский район, Оренбургская область, , 14:15 — REGNUM В Оренбургской области жители села Южный Урал Оренбургского района 25−26 мая 90 раз пожаловались на зловоние. Об этом сообщает экологическая служба региона.

Экологи зафиксировали два случая превышения ПДК по сероводороду — в 5,6 раза и в три раза.

Напомним, оренбургское село прославилось на всю Россию, заявив, что из-за зловония на улицу можно выходить только в противогазе. Стоит отметить, что запах фекалий дошел и до Оренбурга. По мнению жителей села, источником зловония являются иловые поля. Оренбуржцы ждут принятия экстренных мер по нейтрализации запаха.

В компании «Росводоканал Оренбург» заявили, что к ситуации с неприятными запахами привлекли ведущих ученых и независимых отраслевых экспертов России. «Планируем не просто обсудить, а услышать уже готовые решения возникшей проблемы», — сказал гендиректор организации Дмитрий Масловский.

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