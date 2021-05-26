Екатеринбург, , 14:20 — REGNUM Власти Екатеринбурге не спешат со строительством новых зданий для двух городских гимназий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

На заседании коллегии под председательством и.о. прокурора региона Вадима Чукреева было доложено о результатах проверки исполнения законодательства об образовании в 2020—2021 году.

«Выявлены факты длительного бездействия органов местного самоуправления по строительству новых зданий Гимназии № 40 и школы № 41 в г. Екатеринбурге», — сообщили в пресс-службе.

Помещения гимназий были снесены в конце 2019 года, напомнили в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на стройке школы № 167 в Екатеринбурге обрушилась временная конструкция.

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