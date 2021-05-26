Минск, , 14:15 — REGNUM Запад должен заплатить за произошедший 23 мая в Белоруссии инцидент с самолётом ирландской авиакомпании Ryanair. Об этом 26 мая в Минске заявил Александр Лукашенко.

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Обвинив страны Запада в развязывании «гибридной войны» против Белоруссии, Лукашенко пообещал дать «адекватный» ответ. Выступая в кругу своих сторонников, он обратился к отсутствующим в парламентском зале заседаний представителям правительств США и Еврокомиссии, заявив: «Если вы готовите очередной пакет санкций, то не забудьте компенсировать затраты, которые понесла белорусская сторона за время расследования инцидента. МЧС, Минздрав, саперы, кинологи, антитеррор и другие службы, которые были подняты по моей команде. Ведь они были задействованы в соответствии с международными правилами и нашими законами. Надо за это заплатить».

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Лукашенко предупредил правительства западных государств: «А прежде чем делать резкие, необдуманные движения, вспомните, что Белоруссия — это центр Европы. И если здесь что-то вспыхнет, это очередная война, мировая война. Предыдущая, кстати, тоже начиналась отсюда».

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